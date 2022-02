Manchester United plie, mais ne rompt pas (encore)

Malgré une nouvelle prestation très moyenne, les Mancuniens peuvent encore croire à une qualification pour les quarts en Ligue des Champions. La situation est très compliquée à Old Trafford, et aurait tout intérêt à s'améliorer dans les prochaines semaines.

Hier soir en Ligue des Champions, Manchester United a réussi à ramener un nul inespéré face à un Atletico Madrid largement au-dessus sur bon nombre de compartiments du jeu. Une énième prestation fade, bien moins enviable que le résultat glané par les hommes de Ralf Rangnick. Un Manchester sans idées donc, qui dépend trop souvent d'exploits individuels.

Un noyau très compliqué à gérer

Il est vrai que se reposer sur Cristiano Ronaldo est tentant. Même s'il a déjà 37 ans, il reste un joueur phénoménal qui est capable à lui tout seul de faire changer l'issue d'un match à n'importe quel moment. Dans une Juventus bien trop souvent en manque de créativité, le Portugais faisait le boulot et claquait sans problèmes ses petits 25 buts par saison en championnat. De plus, c'est quand il est critiqué et sous pression qu'il est le plus dangereux. On l'avait déjà vu lors de son triplé face à l'Atletico il y a quelques années, pareil lors de sa prestation 5 étoiles face à l'Espagne en Coupe du monde : ce joueur est une bombe à retardement. Dans tous les sens du terme, vu la frustration qu'il affiche à chaque mauvaise décision de l'un de ses coéquipiers ou de lui-même.

Et lorsque les résultats ne suivent pas, son caractère de champion invétéré est capable de déstabiliser n'importe quel club, même le mythique Manchester United où la hiérarchie club en tant qu'institution - joueur auparavant fortement instituée est mise en danger ces dernières saisons. Il suffit de voir le branle-bas de combat qui s'abat sur Old Trafford dès que CR7 critique les prestations de son club cette saison. Cristiano Ronaldo a beau être une légende du football et du club, avec qui il a gagné la Ligue des Champions et plusieurs titres majeurs, mais il est devenu une source de problèmes potentiels de très grande ampleur, à l'instar d'un Lionel Messi à l'époque où il était au Barça et cette année au PSG.

Mais ce n'est malheureusement pas tout. Il ne faut pas oublier que dernièrement le club a été frappé de plein fouet par l'affaire Mason Greenwood. Un jeune joueur ultra-prometteur au niveau sportif, mais qui au niveau du privé a complètement miné la suite de sa carrière. Si on se demande bien comment il pourrait revenir sur un terrain de Premier League ou ailleurs, cette affaire a sans conteste égratigné la réputation du club.

Avoir dans son effectif un joueur tel que Paul Pogba est à double tranchant : revenant seulement de blessure et pas vraiment à son avantage hier, il est pourtant capable de sortir de son chapeau des prestations de très haut vol. Sauf qu'il se fait très souvent remarquer par ses envies d'ailleurs relayées à coeur joie par les tabloïds et la presse en général.

A rajouter également la situation terriblement compliquée d'Harry Maguire, que le club a érigé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde en l'achetant il y a quelques années pour 87 millions d'euros. Le capitaine des Reds a bien répondu dernièrement en marquant contre Leeds, où Manchester a bien failli sombrer après avoir mené 0-2. A ses côtés en défense, Raphael Varane est encore loin de son meilleur niveau.

Heureusement que Jadon Sancho s'approche de plus en plus de son niveau de Dortmund, que David De Gea confirme largement son trophée de meilleur joueur du mois de janvier en Premier League, que Bruno Fernandes sait encore donner des assists et le jeune Anthony Elanga (18 ans) de mieux en mieux porter l'énorme pression qui repose sur ses épaules.

Ralf Rangnick en intérim, un choix judicieux ?

Une question sur laquelle il est encore trop tôt pour se prononcer, mais plus pour très longtemps : Manchester United a-t-il bien fait d'aller chercher Ralf Rangnick, et cela uniquement pour une durée si limitée ?

Si le choix de limoger Ole Gunnar Solskjaer était compréhensible au vu du crédit qu'il avait reçu et qu'il était loin de faire l'unanimité, celui de nommer Rangnick pour un intérim jusqu'à la fin de la saison va vite être amené à la remise en question. L'Allemand a récemment déclaré que la 4e place en Premier League était un objectif, et on ne va pas se mentir : ce serait un très bon résultat. Et également compte tenu du fait que ManU est éliminé de la Carabao Cup (0-1 face à West Ham en septembre) et de la FA Cup (défaite aux tirs au but contre Middlesbrough fin févier) et que le championnat est la seule porte vers l'Europe désormais.

La "hype" autour de son statut de père du football allemand moderne et du fameux "gegenpressing" n'aura duré qu'un temps, et les résultats de ses préceptes sur les terrains, eux, ne se voient pas encore assez. Il faut néanmoins reconnaître qu'outre glaner le nul au Metropolitano, ce n'est pas donné à tout le monde de gagner face à West Ham ou Brighton cette saison.

Le choix de lui donner - après son interim - une mission au sein du club semble excellent tant il possède de l'expérience, le fait de lui donner seulement une demi-saison pour mettre totalement en pratique ses préceptes de jeu dans le club le plus prestigieux et exigeant qu'il n'ait jamais entraîné, lui, l'est moins...