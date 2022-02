Yannick Carrasco pense que sa suspension est "bien trop lourde"

Il n'a pas pu disputer le match de Ligue des Champions face à Manchester United.

Hier, Manchester United et l'Atletico Madrid ont partagé en huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-1). Un match que Yannick Carrasco n'a pas pu disputer, lui qui est supendu pour trois matchs depuis une exclusion contre Porto en décembre dernier.

"D'un côté, je suis en colère contre moi-même, de l'autre, ces trois matches sont bien sûr trop durs", déclare Yannick Carrasco à Het Laatste Nieuws. "Ça va faire mal de ne pas être là ce soir. Mais l'Atlético a déjà prouvé qu'il pouvait le faire sans moi. Et je peux aider l'équipe à ma manière. Près du banc, avec des encouragements.”

Le Diable Rouge s'est également exprimé quant aux prochaines échéances avec les Diables, et bien sûr quant à la Coupe du monde. "Il sera important d'être le plus en forme possible en novembre. À cet égard, ce n'est pas une mauvaise chose que (Roberto) Martínez fasse appel aux joueurs les moins expérimentés pour les prochains matchs amicaux. De cette façon, ils peuvent se montrer et nous pouvons profiter du repos nécessaire", déclare-t-il.