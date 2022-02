Décès de l'ancien Zèbre Istvan Gulyas

Triste nouvelle au Mambourg : l'ancien joueur du Sporting Charleroi Istvan Gulyas est décédé.

Le Sporting Charleroi a annoncé ce vendredi le décès de son ancien gardien de but Istvan Gulyas à l'âge de 61 ans. Le Hongrois a porté les couleurs du RCSC entre 1992 et 1996, disputant 73 rencontres pour les Zèbres. "Istvan Gulyas, au-delà d’une grande assurance, était un gardien combattif et spectaculaire, qui personnifiait l’âme du Sporting ainsi que ses valeurs. Son salut à la T4 avant chaque rencontre est resté dans la légende", lit-on dans un communiqué publié par le Sporting.

Après sa carrière, Gulyas avait été entraîneur des gardiens à Charleroi.