Inquiétude pour Thomas Meunier, sorti sur blessure face aux Rangers

De retour dans le groupe de Dortmund pour affronter les Rangers hier soir, Thomas Meunier semble avoir été victime d'une rechute.

Titulaire pour son retour dans le groupe de Dortmund après un pépin musculaire, Thomas Meunier n'a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre. En effet, le latéral droit de notre équipe nationale a quitté le jeu en boitant quelques instants avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps. Quinze minutes plus tard, Meunier ne remonte jamais sur la pelouse et est remplacé par Marius Wolf. La gravité de cette blessure n'est pas encore connue et l'état physique de Meunier sera évalué dans les prochaines heures.

Thomas Meunier est donc le cinquième joueur de Dortmund à quitter la pelouse sur blessure lors des deux dernières rencontres, après Marco Reus, Giovanni Reyna, Dan-Axel Zagadou et Raphael Guerreiro.