Rob Schoofs régale à Malines : "Il est prêt pour un grand club, il doit franchir cette étape"

Il n'est jamais mentionné quand on évoque les meilleurs joueurs de Jupiler Pro League, mais cela est peut-être injustifié. Ce que Rob Schoofs montre cette saison au KV Malines force le respect.

Guido Brepoels a lancé Schoofs à Saint-Trond. Il l'a également vu partir pour La Gantoise, une aventure qui ne s'est pas bien terminée. "Schoofs est l'un de ces gars qui doivent tout jouer pour être bons. Si vous lui donnez de la confiance, vous le voyez exceller", nous confie Brepoels. "Il n'en a pas reçu à Gand. Mais maintenant, il est prêt pour l'étape suivante."

En cinq saisons au KV Malines, Schoofs est devenu titulaire incontestable. Avec deux buts et huit passes décisives, il affiche de belles statistiques cette saison. Mais ses plus grandes qualités ne se trouvent pas dans ces deux catégories. " Vrancken lui donne de l'importance et on voit ce qu'on obtient en retour. Rob voit si bien le jeu. Il sait si bien jouer au football... Il court intelligemment et distribue le ballon. Il voit juste."

Brepoels pense donc qu'après cette saison, il tentera à nouveau de monter plus haut, ici ou à l'étranger. "Il doit juste faire ça. Il est prêt à franchir cette étape. Il a maintenant 28 ans (fin mars, ndlr.) et je pense que ça arrivera. Je pense qu'il est encore trop peu connu en Belgique. C'est remarquable à quel point il joue bien au KaVé."