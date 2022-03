Un ancien joueur de Genk conseille les Limbourgeois : "Débarrassez-vous de ces trois-là, prenez deux Malinois et nommez Wouter Vrancken comme entraîneur"

Le KRC Genk a vécu une saison compliquée jusqu'à présent. L'ancien joueur Tom Soetaers conseille à son ancien club de faire table rase du passé.

"Il me semble que Paul Onuachu et Theo Bongonda avaient espéré partir l'été dernier après leur belle saison avec un beau transfert. Mais même pour le meilleur buteur et le Soulier d'or, aucune offre décente ne s'est présentée. Étrange. Je pense que le club est à la croisée des chemins et qu'il devra dire au revoir à son trio offensif l'été prochain", a confié Tom Soetaers au Het Belang van Limburg.

Et apparemment, il remplacerait aussi Storck. "Débarrassez-vous aussi d'un Colombien et vous êtes plus riche d'environ 30 millions. Prenez Storm et Schoofs, qui ne sont pas encore trop vieux, donnez plus de chances à Oyen et ajoutez Wouter Vrancken comme entraîneur. Puis, tu prends un nouveau départ."