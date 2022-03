Leonardo l'avoue: "Ramos? Ce n'est pas ce que l'on espérait"

Ce n'est un secret pour personne: le transfert de Sergio Ramos au PSG n'est pas du tout à la hauteur des attentes.

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a balayé l'actualité chaude du club de la capitale. Et le Brésilien n'a évidemment pas échappé à une question concernant son défenseur central Sergio Ramos (35 ans), qui n'a disputé que cinq matchs depuis son arrivée l'été dernier en raison de pépins physiques.

"On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué cinq matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait, avoue le dirigeant parisien. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader."

"On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie, poursuit-il. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. Nasser (Al-Khelaïfi, le président) m'accorde une confiance totale, me laisse une vraie autonomie et, pour cela, je le remercie. Travailler dans cet esprit te donne vraiment envie. C'est important. C'est aussi pour cela que je dis que le PSG est un grand club."