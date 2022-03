Dimitri Payet: "Je ne me suis pas senti soutenu après les incidents"

Visé par des projectiles à Nice et à Lyon, Dimitri Payet ne s'est pas senti soutenu par les clubs concernés.

En début de saison, Dimitri Payet a été visé à deux reprises par des projectiles émanant des tribunes de Nice, puis de Lyon. Touché physiquement mais aussi mentalement par ces incidents, le joueur de 34 ans qui a inscrit neuf buts et délivré neuf passes décisives avec Marseille depuis le début de la saison est revenu sur ces incidents dans un long entretien accordé au journal l'Equipe. "La deuxième fois, face à l'OL, non seulement j'ai été touché par la bouteille, plus brutalement que la première, mais, mentalement, ça a été encore plus difficile. Parce que c'est une deuxième fois, parce que j'avais l'impression d'être coupable d'avoir arrêté le match et qu'on banalisait quelque chose qui n'était pas banal. J'ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Les seules excuses sincères que j'ai reçues sont venues du coach Galtier avec qui j'ai des relations particulières... Aucun joueur de Nice n'est venu me voir, ni le président. À Lyon, pareil. Au contraire, ils incitaient à venir rejouer le match !"

Depuis plusieurs semaines heureusement, plus aucun incident majeur n'a éclaté en Ligue 1, si ce n'est un envahissement de terrain d'une personne isolée durant le Clasico. "Je préfère encore cela à des projectiles" conclut Dimitri Payet.