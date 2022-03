Wouter Vrancken réagit à son possible départ de Malines

Une interview avec Sport/foot Magazine a mis l'entraîneur du KV Malines Wouter Vrancken sur le devant de la scène cette semaine. Il a répondu à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

Dans l'interview en question, Wouter Vrancken a déclaré ce qui suit. "Après quatre ans au KV, j'aimerais sortir de ma zone de confort après cette saison", a déclaré l'entraîneur du KV Malines. Vrancken souhaiterait en effet que son contrat à durée indéterminée soit résilié après la saison, même s'il n'est pas encore certain qu'il en vienne à cela.

Un sujet abordé à la conférence de presse d'aujourd'hui. "Est-ce que j'envisagerais de quitter le club ? On ne peut jamais rien dire de définitif dans le football. La seule chose qui soit certaine, c'est que, comme chaque année, nous nous réunirons avec le club après la fin de la saison régulière pour faire un bilan sur le passé et l'avenir. Cela pourrait aller dans n'importe quelle direction", a-t-il déclaré .

Vrancken ne regrette pas non plus sa déclaration. "Au contraire. Je crois que je ne me suis jamais reconnu aussi fort dans un article sur moi. C'était une conversation ouverte et honnête (...) . Cette citation s'inscrit également dans une histoire plus large sur ma personnalité. Je suis quelqu'un qui veut toujours bouger et continuer à grandir."

Que cela soit possible au KaVé ou qu'il parte ailleurs, cela sera décidé en fin de saison. "Nous en reparlerons après la compétition. On verra. Mais ce ne serait pas la première fois que je prendrais une décision atypique. Je ne m'inquiète pas non plus pour mon travail. Si vous avez une bonne éthique de travail et que vous ne soufflez pas trop haut, quelque chose vous arrivera toujours. Mon monde ne s'arrêtera pas sans le football. Je pense que c'est une façon saine pour moi de vivre la vie."