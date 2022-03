Crystal Palace tient Manchester City en échec à Selhurst Park !

City peut voir Liverpool revenir à un point !

Manchester City a joué de malchance ce lundi soir et n'a pas réussi à trouver le chemin des filets face à une vaillante équipe de Crystal Palace. Les Citizens et Kevin De Bruyne ont touché plusieurs fois les montants mais malgré 73% de possession de balle et 15 tirs, les cages de Vicente Guaita sont restées inviolées. Gros résultat pour Patrick Vieira, qui devient le premier coach de Crystal Palace à éviter la défaite face à City sur une saison depuis 1995.

Par contre, City aura un oeil très inquiet sur le duel entre Liverpool et Arsenal qui se joue mercredi à l'Emirates (21h15), puisqu'en cas de victoire les Reds reviendront à point des Skyblues et de la tête de Premier League...