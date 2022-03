La Lazio s'impose sur le plus petit écart et enfonce Venise, record pour Immobile

La Lazio a remporté sa deuxième victoire d'affilée et passe devant l'Atalanta. Troisième défaite de rang pour Venise, qui est relégable.

Cela ne va plus du tout pour Venise. Les coéquipiers de Thomas Henry - monté à la 64e tout comme Sofian Kyine - et David Okereke - titulaire, se sont inclinés pour la 3e fois d'affilée en championnat. C'est Ciro Immobile qui a inscrit l'unique but du match à la 58e sur penalty après en avoir raté un 10 minutes avant. L'Italien est déjà à 21 buts cette saison en championnat. Il est à 26 buts en 33 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club avec 144 goals.

La Lazio est 5e. Venise est 18e et relégable.