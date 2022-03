Entre Zedadka et Charleroi, c'est bientôt fini

Le Français n'aura jamais réussi chez les Zèbres.

Karim Zedadka au Sporting de Charleroi, cela restera un échec. Selon les informations de La Dernière Heure, le Français de 21 ans ne jouera plus avec les Zèbres cette saison. Le joueur serait actuellement en France et retournera au Napoli. Son prêt sera alors résilié prématurément, et cela devrait être annoncé prochainement.

D'ailleurs, le nouveau transfuge du Sporting Isaac Mbenza portait à l'entraînement le numéro 7, appartenant à Zedadka...