Un autre club de Premier League sur Eden Hazard !

Si le Belge veut tenter de se relancer en Angleterre, il a en tout cas l'embarras du choix !

Dernièrement l'on vous relatait l'interêt de Chelsea et de Newcastle pour recruter Eden Hazard l'an prochain sous la forme d'un prêt. Et selon Foot Mercato, un nouveau club de Premier League se serait positionné sur le Diable Rouge, dans une situation critique que l'on connait tous au Real Madrid. Il s'agirait...d'Arsenal !

Le média français ajoute que les Gunners auraient activé les premiers contacts et songeraient à le recruter. Si aucune offre n'a encore été placée, l'interêt des Londoniens serait bel et bien réel. Par contre, il faudra encore qu'Hazard accepte de partir et de se relancer en Angleterre, lui qui veut à tout prix réussir dans le club de ses rêves.