L'Antwerp paré pour la dernière ligne droite : "Tout le monde a le feu sacré"

Le Great Old devra tout donner pour prendre les trois points contre Zulte Waregem samedi soir. Le matricule 1 ne possède plus qu'un point d'avance sur La Gantoise, cinquième au classement.

La bonne nouvelle de cette semaine du côté du Bosuil est le retour de Ritchie De Laet. "Ritchie est ici depuis mercredi et il sera disponible pour le match de samedi. Tout le monde est heureux qu'il soit de retour. Nous avons eu une bonne semaine d'entraînement. Nous avons pu nous entraîner avec 24 joueurs. Espérons que Björn Engels et Viktor Fischer seront bientôt de retour. Je constate que tout le monde a le feu sacré pour aborder les trois prochains matchs. Tout le monde en comprend l'importance. Maintenant, nous nous concentrons pleinement sur Zulte Waregem", a déclaré Brian Priske en conférence de presse.

"Trouver le bon équilibre entre la patience et la prise de risques"

Zulte a pris les trois points à domicile la semaine dernière et est donc presque certain d'être sauvé. "Cela n'aura aucune incidence. Leur approche sera exactement la même : se tenir de manière très compacte et nous laisser la possession du ballon. Je m'attends donc à un match très difficile. Ils ne laissent généralement que très peu d'espace et avec Gano, Dompé et Vossen, ils disposent de trois joueurs forts dans le compartiment offensif. Pour nous, cela signifie que nous devons faire attention. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la patience et la prise de risques", a souligné le tehnicien danois.

"Nous avons perdu ce match parce que notre prise de décision n'est pas toujours bonne"

Lors du match aller, le Great Old n'a rien eu à dire pendant longtemps. Anvers a dominé et a oublié de creuser l'écart, mais s'est incliné (2-1) à Gaverbeek. "Nous avons tiré les leçons nécessaires pour le match de ce week-end, car il sera similaire à celui que nous avons joué au mois d'octobre. Nous avons perdu ce match parce que notre prise de décision n'est pas toujours bonne. C'est peut-être le fil conducteur de cette saison jusqu'à présent. Il est certain que nous devons encore prendre des mesures dans ce sens", a conclu Priske.