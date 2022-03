Youri Tielemans, aussi jeune capitaine qu'Hazard à l'époque

Youri Tielemans va devenir capitaine des Diables Rouges la semaine prochaine. Il portera le brassard le 26 mars prochain, contre le Burkina Faso, à 24 ans, dix mois et 19 jours.

Youri Tielemans a déjà eu l'occasion de porter le brassard de capitaine dans ses clubs : à 19 ans, il héritait déjà du rôle au RSC Anderlecht, même si ce ne sera que pour quelques rencontres en championnat et en Europe. Récemment, avec Leicester City, il a eu ce même honneur : en janvier 2021, face à Brentford, en FA Cup, il recevait le brassard en signe de confiance de la part de Brendan Rodgers. Clairement, l'ancien de Neerpede est un joueur dont la maturité pousse ses coachs à lui faire confiance. Et en l'absence des joueurs comptant plus de 50 caps, c'est vers lui que Roberto Martinez se tourne donc.

Un choix significatif : certes, Youri Tielemans est le plus capé des "jeunes" Diables appelés par Martinez, mais d'autres cadres sont présents. Jason Denayer, Thorgan Hazard ou même Simon Mignolet : aucun d'eux n'a l'aura d'un capitaine selon Martinez. Le joueur de Leicester semble une évidence, et ce alors que sur le plan purement sportif, il a un oeuf à peler avec les supporters après ses matchs en demi-teinte lors des deux derniers tournois.

Un jeune capitaine, comme Eden Hazard

Eden Hazard avait reçu le rôle de capitaine pour la première fois le 7 juin 2015, contre la France. Un capitanat qu'il conservera à long terme, aux dépens même du leader de l'équipe Vincent Kompany. Et Eden devenait là un capitaine très jeune, puisqu'il a 24 ans et 5 mois quand il enfile le brassard pour la première fois avec les Diables Rouges.

Youri Tielemans, lui, aura 24 ans, 10 mois et 19 jours. Un poil moins précoce, donc. Et au retour d'Eden Hazard pour les rassemblements suivants, il devra lui rendre préséance. Mais à moyen plutôt que long terme, Martinez a déjà désigné son successeur ...