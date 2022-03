L'Ajax remporte un choc renversant contre Feyenoord

Les Ajacides ont souffert avant d'émerger in extremis dans le Klassieker néerlandais.

Après l'élimination surprise en Ligue des Champions, l'Ajax voulait profiter du choc contre Feyenoord pour lever la tête et poursuivre sa route vers le titre en EreDevisie. Les Ajacides ont accompli leur mission... au bout du suspense.

Grâce à des buts de Luis Sinisterra et de Guus Til, Feyenoord a mené à deux reprises à Amsterdam. Sébastien Haller avait été le premier à égaliser, la deuxième égalisation est venue d'un coup franc du capitaine, Dusan Tadic, à 12 minutes du terme. Et c'est Antony qui a inscrit le but de la victoire de l'Ajax à la 87e minute de jeu, avant de se faire exclure dans les arrêts de jeu.

L'Ajax s'en sort (3-2), conforte sa place de leader et met la pression sur le PSV, repoussé à cinq points avant d'affronter le Fortuna Sittard.