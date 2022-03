Adnan Januzaj, vers un troisième Mondial : "Ce serait beau"

Adnan Januzaj fait déjà presque partie des meubles en sélection : s'il figure dans la sélection pour le Qatar, il disputera sa troisième Coupe du Monde. Pourtant, il aurait espéré jouer un autre rôle au fil des années.

Revoilà Adnan Januzaj. Comme d'habitude, en quelque sorte, avant chaque Coupe du Monde. L'ailier de la Real Sociedad est passé à côté de l'Euro 2020 et n'était plus venu à Tubize depuis près d'un an. "C'était long. Je suis content d'être de retour et j'espère jouer au maximum, c'est pour ça que je suis là. Depuis deux saisons, je pense être à un bon niveau. Je ne sais pas si je peux mieux faire que ça", déclare-t-il en conférence de presse ce mardi, dans les locaux flambants neufs de l'Union Belge.

Januzaj est en effet incontournable à San Sebastian, et épargné par les blessures depuis un certain temps. "C'est ça qui m'a un peu freiné jusqu'à il y a peu. Depuis deux saisons, je ne suis plus blessé et le coach me fait confiance, donc tout va bien. Ce qui a changé ? Des détails en dehors du terrain également. Je fais appel à un physio personnel". Résultat : moins d'absences, donc un rôle plus important. "Quand tu te blesses, il n'y a pas que le temps d'absence, il faut reprendre le rythme à ton retour et en ton absence, tu permets à d'autres de briller et te prendre ta place. Je n'ai pas laissé ça arriver cette saison", se réjouit Adnan Januzaj.

Mister Mondial

Cette fois, et s'il est encore jeune, Januzaj fait partie des vétérans du groupe, puisque Roberto Martinez n'a rappelé que les joueurs comptant moins de 50 caps. "J'ai eu peu de temps de jeu jusqu'ici en sélection (13 caps). Je me considère donc encore comme un jeune. Bien sûr, jouer un troisième Mondial signifierait quelque chose, c'est beau sur un CV (sourire)".

En 2014, l'ancien de Manchester United avait été repris à la surprise générale, pour sa première apparition en équipe nationale. En 2018, il inscrivait son premier but avec les Diables Rouges, lors du troisième match de poules. Et en 2022 ? "Si je suis repris, tant mieux, c'est au coach de faire ses choix. Moi, je me contente de travailler dur en club et d'y croire à chaque fois", relativise Januzaj.