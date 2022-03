Une légende du Real ne comprend pas : "Tu as Hazard et Bale et tu fais entrer Mariano ?"

Le Clasico a été une vraie débâcle pour le Real Madrid, et Eden Hazard n'y a une fois de plus pas participé. Ce qui ne plaît pas à Guti, légende du club.

Guti, ancien milieu de terrain du Real Madrid, n'a pas mâché ses mots après l'humiliation subie par le Real Madrid à domicile contre le FC Barcelone. "Comment est-ce possible ? Ancelotti a sur le banc des joueurs comme Hazard, Bale, Isco, Jovic, et il ne peut sortir personne ? Que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose, en tout cas, c'est certain", se demande l'Espagnol dans l'émission Chiringuito TV. "J'ai regardé le Clasico et son premier changement, c'était Mariano. Tu as Hazard et Bale sur le banc et tu fais entrer Mariano !".

L'ancienne star du Real Madrid, cependant, n'accuse pas qu'Ancelotti : selon lui, si le coach ne fait pas entrer certains joueurs, c'est peut-être parce que ceux-ci ne veulent pas jouer. "Et on s'étonne que le Real Madrid veuille signer Haaland ou Mbappé ? Vous devez signer des joueurs qui veulent vraiment jouer pour le club. Que se passe-t-il ? Celui qui ne veut pas jouer, qu'il quitte le club ! Le Real Madrid ne peut pas se permettre ça".