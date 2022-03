Benoît Costil reçoit le soutien des salariés du club

Accusé de racisme par les Ultramarines après les incidents survenus dimanche contre Montpellier (0-2) en Ligue 1, le gardien de Bordeaux possède le soutien des salariés des Girondins.

Le Comité social et économique des Girondins de Bordeaux a envoyé un communiqué en interne, diffusé par la radio RMC ce mardi, pour dénoncer des accusations "sans preuve" et des insultes contre Benoît Costil (34 ans, 22 matchs en L1 cette saison).

"Le CSE a reçu plusieurs messages de salariés inquiets depuis dimanche soir. À l'occasion du match face à Montpellier, un de nos joueurs a été pris pour cible par nos plus fervents supporters. Des insultes et des accusations du Virage ont suivi et ne visaient pas le joueur mais l'homme. Le CSE a alerté la Direction du Club à ce sujet. Lui a rappelé qu'elle a le devoir de protéger l'ensemble de ses salariés, en particulier lorsque l'un d'eux est accusé d'un délit sans preuve à ce jour ou mis en danger sur son lieu de travail. La Direction nous a assuré avoir pris la mesure de la situation. La priorité est maintenant de retrouver un climat plus serein pour laisser place au sportif. En cette période compliquée pour le Club, nous avons tous besoin d'être unis", peut-on lire dans le communiqué.