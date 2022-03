Le néo-international Casper Nielsen se confie dans la presse danoise

Le joueur de l'Union va faire ses premiers pas en sélection.

D'abord oublié par Kasper Hjulmand, l'Unioniste Casper Nielsen est finalement appelé avec le Danemark. Il remplace au pied levé Eriksen, touché par le Covid.

"C'est un rêve d'enfant d'être ici avec autant de joueurs talentueux", a déclaré Nielsen au média danois Ekstra Bladet. "Quand le coach m'a appelé il y a quelques jours pour me dire que j'étais là et que je le méritais vraiment, j'étais vraiment fier."

L'Union, plus vraiment à la surprise générale, est le leader de Pro League, devant les "grosses cylindrées". "Il est difficile de mettre des mots sur la performance que nous livrons", a expliqué Nielsen. "C'est vraiment fou. Si vous regardez les budgets des six meilleurs clubs de Belgique, que nous laissons tous derrière nous actuellement… Mon téléphone ne s'arrête pas, je reçois des appels de toutes sortes de numéros bizarres des États-Unis et d'Espagne. Les journalistes du monde entier veulent tout savoir sur notre succès."

Et ensuite ? La Coupe du monde, un transfert ? "Ma vie atteint maintenant un sommet et je n'y pense pas trop", a sereinement déclaré Nielsen.