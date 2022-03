RD Congo - Maroc: Un barrage aux allures de Jupiler Pro League

Pas moins de 16 joueurs sélectionnés pour cet affrontement ont, un jour ou l'autre, foulé les pelouses de notre championnat belge.

Demain après-midi, la République Démocratique du Congo affrontera le Maroc au troisième et dernier tour de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Après avoir remporté difficilement son groupe au tour précédent, composé du Bénin, de la Tanzanie et de Madagascar, les Léopards aspirent à participer à leur deuxième phase finale de Coupe du Monde de leur Histoire, après celle de 1974 en Allemagne. Vainqueure en 1968 et en 1974 de la Coupe d'Afrique des Nations, la République Démocratique du Congo ne fera pas office de favorite face au Maroc. Les troupes d'Héctor Cúper ne peuvent cependant pas manquer la qualification cette année, après une élimination gênante lors des qualifications pour la dernière Coupe d'Afrique.

En effet, les hommes de Valid Halilhodzic, qui ont réalisé le sans-faute au tour précédent dans un groupe composé de la Guinée-Bissau, de la Guinée et du Soudan doivent se rattraper auprès de leurs supporters après une Coupe d'Afrique des Nations 2022 décevante, où les Lions de l'Atlas ont été défaits lors des prolongations en quarts de finale par l'Egypte de Mohamed Salah. Le Maroc, qui a déjà pris part à cinq phases finales de Coupe du Monde, avec notamment un huitième de finale en 1986, a été reversé en 2018 dans un groupe très compliqué, composé de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran. Après deux défaites par le plus petit écart face à l'Iran et au Portugal, le Maroc d'Hervé Renard est parvenu à sauver l'honneur en partageant l'enjeu face à l'Espagne lors de la dernière rencontre.

Il s'agit donc d'un affrontement capital entre les deux équipes, qui doivent toutes deux se faire pardonner auprès de leurs supporters et de leur peuple.

Une rencontre au parfum belge

Les rencontres entre la République Démocratique du Congo et le Maroc ont souvent vu de nombreux joueurs de notre championnat de Belgique s'illustrer sur le terrain, et cette confrontation ne devrait pas y faire exception. Côté Congolais, Samuel Bastien, Merveille Bope Bokadi et Théo Bongonda sont sélectionnés, tout comme Christian Luyindama, Chancel Mbemba, Chris Mavinga, Edo Kayembe, Paul-José Mpoku, Neeskens Kebano, Dieumerci Mbokani et Yannick Bolasie, tous passés par notre championnat.

Côté Marocain également, nous retrouverons plusieurs têtes bien connues de notre championnat. Samy Mmaee, Selim Amallah, Tarik Tissoudali, Sofyan Amrabat, et Ryan Mmaee ont tous, un jour, foulé les pelouses belges.

🐆 La liste de 28 joueurs avec Mpoku, Meschack, Bongonda et Wissa!La FECOFA a rendu publique la liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation face au Maroc Mpoku et Meschack sont de retour. #RDC pic.twitter.com/5a0NV52TK8 — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) March 19, 2022