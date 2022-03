Bernat et ses galères: "C'est pratiquement deux saisons blanches"

Le latéral allemand vise la saison prochaine.

Depuis sa sérieuse blessure au genou en septembre 2020, le latéral gauche du Paris Saint-Germain Juan Bernat (29 ans, 11 matchs en L1 cette saison) peine à retrouver son meilleur niveau. Pour le média PSG TV ce vendredi, l'Espagnol a accepté de revenir sur ses difficultés.

"J’ai pratiquement vécu deux saisons blanches. Deux saisons où je n’ai quasiment pas joué, où je n’ai jamais pu reprendre le rythme. Je recommençais à jouer petit à petit, à enchaîner et puis je subissais une lésion musculaire. D’ailleurs je pense que ces petits pépins physiques sont aussi liés à ma blessure au genou la saison dernière. Tout le monde le sait, j’ai été absent pendant un an et forcément derrière c’est difficile de reprendre le rythme. Alors ce que je veux maintenant c’est terminer la saison de la meilleure façon, de jouer le plus possible et de bien travailler cet été pour être prêt pour la saison prochaine", a confié l'ancien joueur du Bayern Munich.