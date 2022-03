Le Luxembourg d'Anthony Moris s'incline contre l'Irlande du Nord

En match amical ce vendredi, Anthony Moris et le Luxembourg recevaient l'Irlande du Nord.

Le Luxembourg alignait plusieurs têtes connues de Pro League : en plus d'Anthony Moris dans les buts, Maxime Chanot était titulaire en défense centrale et l'ancien Standardman Lauren Jans était aligné au back droit. Danel Sinani, passé par Waasland-Beveren la saison passée, était également aligné d'emblée.

L'Irlande du Nord a ouvert le score à la 16e minute de jeu via Josh Magennis. En seconde période, Marvin Santos égalisera (58e), mais les visiteurs reprendront ensuite l'avantage via des buts de Davis et Whyte.