Tissoudali tire le Maroc de sales draps

Au terme d'une rencontre peu spectaculaire, la République Démocratique du Congo et le Maroc se quittent sur un score de parité grâce à l'égalisation de Tarik Tissoudali.

La rencontre débute sur un rythme très modéré. Le Maroc possède majoritairement le cuir, mais reste prudent. Mais c'est bien la République Démocratique du Congo qui va se montrer dangereuse la première. Peu avant le quart d'heure de jeu, Yoane Wissa reçoit le ballon sur le flanc gauche. L'avant de Brentford déborde légèrement avant de rentrer sur son pied droit quelques mètres avant la surface. Son envoi est dévié par la défense et trompe Bono (1-0, 12e). Progressivement, le Congo prend les commandes du jeu pendant que le Maroc produit sa pire prestation depuis longtemps. A la demi-heure, Yoane Wissa est très bien servi dans la profondeur. La défense marocaine est aux abois et le joueur de Brentford se retrouve, avec Cédric Bakambu, seul devant le but. Le premier buteur de la rencontre tente d'alerter l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui ne peut pas conclure.

Dix minutes après le retour des vestiaires, le Maroc obtient un penalty pour une faute de main de Cédric Bakambu. Ryan Mmaee s'élance, mais manque complètement son envoi, qui finit dans les nuages. Cinq minutes plus tard, Amale récupère une mauvaise relance de la défense marocaine. Le latéral droit trouve Dieumerci Mbokani au second poteau, qui ne peut cadrer sa reprise. A l'heure de jeu, Adam Masina centre de la gauche en direction d'Hakimi, mais sa reprise de la tête passe également à côté. Alors que la rencontre s'endort, un long ballon de la défense marocaine est envoyé vers El Kaabi. L'attaquant du Maroc remise en retrait vers Tarik Tissoudali, qui trompe Kiassumbua depuis l'entrée du rectangle (1-1, 76e). Quelques instants plus tard, le très remuant Amale centre de la droite vers Malango. Sa reprise de la tête prend la direction du but, mais Bono s'interpose. A cinq minutes du terme, Ngonda reçoit un second carton jaune pour une faute grossière sur Hakimi et laisse ses coéquipiers en infériorité numérique pour la fin de la rencontre.

Le score n'évoluera plus et grâce au but de Tissoudali, le Maroc arrache un partage très bien payé à Kinshasa.