Il est l'un des joueurs les plus populaires du Club de Bruges, et aura bientĂŽt sa propre chanson de rap : Clinton Mata va ĂȘtre mis Ă l'honneur par le rappeur Tony2BLMT. C'est ce que celui-ci a rĂ©vĂ©lĂ© via son compte Instagram. Le titre sera en ligne ce dimanche !





