Zlatan, essentiel dans le vestiaire suédois : "Il a donné une motivation supplémentaire aux joueurs"

Zlatan Ibrahimovic a été suspendu pour le match de barrage de la Suède contre la République tchèque (victoire 1-0 de la Suède). Mais l'attaquant légendaire n'a pas laissé tomber ses coéquipiers.

Zlatan était très présent dans le vestiaire et sur le bord du terrain. L'entraîneur national Janne Andersson était satisfait de sa contribution. "C'est un joueur avec une énorme expérience et beaucoup de caractère. Je suis content qu'il ait été proche de moi aujourd'hui", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. "Ses paroles avant, pendant la pause et après ont donné une motivation supplémentaire aux joueurs. C'est très positif."

Ibrahimovic a également aidé quelques joueurs, dont Dejan Kulusevski. "Il m'a beaucoup aidé. Zlatan a dit que je jouais trop sur l'aile et que je devais marcher un peu plus vers le centre. Bien sûr, je l'écoute."

Andersson a ensuite reçu un gros câlin de la légende vivante. "C'était un match très important pour nous et tout le monde a contribué. Zlatan le fait même lorsqu'il ne joue pas. Il aide les joueurs dans le vestiaire et si vous pouvez l'utiliser, bien sûr, vous devriez", a déclaré Andersson.