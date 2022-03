Tahith Chong (ex-Club de Bruges) victime d'un vol à main armée

Le joueur de 22 ans a tenu à rassurer quant à cet incident.

Tahith Chong, prêté par Manchester United à Birmingham City cette saison et passé par le Club de Bruges l'an dernier, s'est retrouvé face à trois cambrioleurs à son domicile de Manchester le 16 janvier. Les événements viennent d'être révélés par le journal anglais The Sun.

Les trois individus portaient des cagoules et se seraient introduits dans la maison de Chong vers 3h du matin. Ils auraient alors réveillé le joueur et l'auraient menacé un couteau sous la gorge afin qu'il leur cède certains biens. "Ils savaient clairement qui était le joueur et l'appelaient par son nom", a déclaré le tabloid, citant une source proche de Chong. "Ils lui ont même dit qu'il devait augmenter sa sécurité, sinon cela se reproduirait." Chong aurait été touché par l'incident.

Le joueur a confirmé les événements via Instagram et a tenu à préciser qu'il "allait bien".