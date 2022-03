Les Diables Rouges n'ont pas su saisir leur chance en Irlande : "Je m'attendais à plus d'envie de la part de gars comme Saelemaekers et De Ketelaere"

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu contre l'Irlande (2-2) à Dublin. Après coup, Marc Degryse n'était pas satisfait et ne comprend pas pourquoi de nombreux garçons n'ont pas saisi leur chance.

"Je ne comprends pas pourquoi ils ont continué à jouer si patiemment, même dans la première demi-heure. C'était un match où un certain nombre de gars pouvaient se montrer. Ils ne devaient pas avoir peur de la contre-attaque, car l'Irlande n'était pas en mesure de contre-attaquer dangereusement", a lâché Marc Degryse auprès de Het Laatste Nieuws.

"Il est de plus en plus difficile pour nous de garder le zéro, peu importe contre qui on joue. Même contre des joueurs de deuxième ou troisième division, nous n'arrivons plus à enregistrer une clean sheet. C'est dommage que Martinez n'en fasse pas un point d'honneur", a déclaré l'ancien Diable Rouge.

"Nous n'avons ni plus ni moins de chances de gagner la Coupe du monde, mais j'ai un mauvais pressentiment sur ce match, car c'est une occasion manquée. Je m'attendais à une plus grande faim de la part de gars comme Saelemaekers ou De Ketelaere. Parmi les jeunes qui n'ont pas beaucoup joué en sélection, seul Theate s'est distingué."