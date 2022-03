Motivation de mise dans le camp burkinabé : "Très motivés de jouer contre le numéro un mondial"

Les Étalons s'apprêtent à affronter les Diables Rouges au Lotto Park d'Anderlecht.

Le Burkina Faso, adversaire des Diables demain en amical, s'est entraîné une dernière fois à Neerpede ce lundi. Le demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique voudra faire bien mieux qu'au Kosovo il y a quelques jours (défaite 5-0).

Pourtant, plusieurs cadres étaient absents à Pristina et ont directement rejoint le groupe à Bruxelles, comme le capitaine Bertrand Traoré (Aston Villa) ou encore le Carolo Hervé Koffi : "Depuis l'arrivée des derniers joueurs, le groupe se prépare très sérieusement pour le match contre la Belgique", expliquait l'entraineur adjoint Amadou Sampo au terme du dernier entrainement.

"Nous travaillons sur un bloc défensif solide et nous essayerons de resortir rapidement. Nous avons répété la tactique, et si les joueurs jouent de manière disciplinée, ils feront un bon match. Nous sommes tous très motivés de jouer contre le numéro un mondial et nous espérons obtenir un bon résultat", poursuit le T2 des Étalons.

"J'ai trouvé un groupe de bonne humeur malgré la lourde défaite au Kosovo. Nous venons juste de commencer à nous entraîner ensemble, donc reste à voir comment le match va se dérouler. C'est un match important pour le football burkinabé. Nous sommes les premiers joueurs du Burkina Faso à pouvoir jouer contre un si grand pays de football", a expliqué le capitaine Bertrand Traoré.