Lommel retarde le sacre de Westerlo... et envoie Virton en Nationale 1 !

Décidément, la D1B est pleine de rebondissements : Westerlo n'est toujours pas champion et Lommel, en s'imposant face aux Campinois, se sauve mathématiquement, envoyant Virton en Nationale 1 !

Westerlo semble décidément avoir beaucoup de mal à conclure. Pourtant, tout commençait bien pour le leader de D1B sur la pelouse de Lommel : un plat du pied calme de Léo Seydoux mettait Westerlo aux commandes à la 13e minute (0-1). Mais les jeunes campinois vont encore se faire rattraper par leur stress, et concéder deux buts avant même la pause.

🧨 | Léo Seydoux met le KVC Westerlo sur le chemin du titre ! 🟡🔵 #LOMWES pic.twitter.com/p2EWgEJtab — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 2, 2022

D'abord d'une énorme frappe de Diego Rosa, qui rentre via le poteau à la 45e+1. Ensuite, via Vinicius encore quelques minutes plus tard dans les arrêts de jeu de la première période (45e+3, 2-1). De longs arrêts de jeu liés à .... un penalty manqué par Westerlo, magnifiquement sauvé par De Busser.

Sous pression, Westerlo ne parviendra pas à renverser la situation. Une victoire aurait offert le titre au club du Kuipje ; cette défaite peut permettre au RWDM de revenir à 4 points, avec deux rencontres à jouer... dont un Westerlo-RWDM en dernière journée. La tension est à son comble. En bas de classement, plus de suspens : cette victoire de Lommel condamne l'Excelsior Virton à la D1B.