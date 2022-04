Pour Guardiola, le débat du "beau football" est "stupide"

"Après avoir regardé l'Atletico, il y a une idée fausse sur la façon dont il joue", a déclaré Pep Guardiola à propos du jeu développé par Diego Simeone. "C'est plus offensif que les gens ne le croient. Il ne veut pas prendre de risque dans la construction, mais ils ont de la qualité dans le dernier tiers", s'est-il exprimé en conférence de presse, dans des propos repris par le magazine Onze Mondial.

"Lorsque le ballon est dans leur partie de terrain, leur compétitivité dépend de la position et du mouvement, ils savent exactement comment jouer. Dans les moments du match, dans ces situations ils sont vraiment bons."

Pour lui, même si le jeu de l'Atletico - comme on l'a vu contre Manchester United en huitièmes - peut frustrer et donner faussement les clés à l'adversaire, il n'y a pas question de débattre de beau football."Je ne vais pas parler une seconde de ce débat stupide. Tout le monde essaie de gagner le match. S'ils gagnent, ils ont raison, si nous gagnons, nous avons raison. C'est pour les joueurs, la différence sera là. Honnêtement, pas une seconde."

En tout cas, lorsque l'on parle tactique, Guardiola a le chic pour se creuser les méninges : "En Ligue des champions, je réfléchis toujours trop. Je réfléchis beaucoup trop. Absolument (...) C'est pourquoi j'ai eu de bons résultats. J'aime trop réfléchir et créer des tactiques stupides. Ce soir, je m'inspire et il y aura des tactiques incroyables demain. Nous allons jouer à 12", a-t-il blagué.

"I'm not going to talk one second about these stupid debates!"



Pep Guardiola has rubbished talks about the style of football Diego Simeone's Atlético Madrid play 👇 pic.twitter.com/oGUwmvAwX6