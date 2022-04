Valkanis est furieux de la prestation de son équipe, mais pas seulement: "Le deuxième penalty change le match"

L'entraîneur des Pandas a vu son équipe sombrer à Genk mais en voulait aussi à l'arbitre de la rencontre.

Michael Valkanis ne pouvait bien évidemment pas cacher sa déception après la lourde défaite (5-0) d'Eupen sur la pelouse de Genk en clôture de la 33ème journée de championnat. Il analysait le match avec amertume, et parle aussi de son propre avenir.

"Je ne suis pas vraiment content", a déclaré le coach en conférence de presse. "Nous étions bien organisés, mais nous avons concédé un penalty, puis un deuxième même si j'ai des doutes à propos de ce penalty. Cela me semble assez léger, je dois revoir les images. Il est clair que ce deuxième but change le match. Après, je suis furieux à propos de notre seconde période car nous avons donné des buts, chaque erreur a été punie et de notre côté nous n'avons eu peur de tirer au but. C'est une soirée à oublier. Mon avenir? Je ne sais pas, il reste encore un match à jouer puis je verrai bien".

L'été s'annonce surtout chargé du côté d'Eupen, avec beaucoup de joueurs qui vont quitter le club. Si en plus le coach s'en va..