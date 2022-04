Incidents à Lierse - Waasland-Beveren : la Pro League prend des sanctions

Des supporters lierrois avaient lancé du matériel pyrotechnique en direction des tribunes occupées par des fans de Waasland-Beveren, ainsi que sur le terrain.

Lors de la seconde mi-temps du match qui a propulsé le RWDM en barrage pour la D1A (2-0), la rencontre a été momentanément arrêtée après que des supporters du Lierse aient lancé des bombes et des fusées éclairantes sur le terrain, ainsi que du matériel pyrotechnique sur les supporters visiteurs. Waasland-Beveren avaient ensuite déclaré qu'ils avaient repris la rencontre "sous réserve de modifications" et qu'ils attendraient le rapport du match.

La Pro League a pris sa décision, et a sanctionné le Lierse d'une amende de 10.000 euros.

"Les règlements de la Pro League stipulent qu'une indemnité de 10 000 euros est imposée en cas d'arrêt temporaire des matchs en 1B. La Pro League réclame donc ce montant au Lierse K. Au cours de ces derniers jours, nous étions en contact étroit avec les deux clubs. Nous suivons l'état de santé des supporters beverenois et évaluons avec le management du Lierse K les mesures de sécurité au sein et autour du stade afin d'appliquer des mesures plus strictes à court terme", a déclaré dans le communiqué Lorin Parys, nouveau CEO de la Pro League.

Il a également été précisé que "cette amende de la Pro League est distincte d'une éventuelle sanction des instances disciplinaires de la RBFA. Sur la base du rapport de l'arbitre et du rapport du Match Delegate, le Parquet UB peut, en effet, encore engager une procédure contre le Lierse K. Les sanctions possibles sont des matchs à huis clos, une amende et/ou une sanction alternative sous forme de campagnes de sensibilisation."