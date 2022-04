Kevin Debaty fier de son équipe : "C'était pourtant un match piège aujourd'hui"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a atomisé La Louvière Centre (10-0). Grâce à ce succès, le matricule 4 réintègre le top 4 et enregistre une nouvelle clean sheet.

Kevin Debaty n'a rien eu à faire ce mercredi soir, il a assisté à la démonstration offensive de ses coéquipiers et au succès historiques des siens. "Cela fait du bien car nous avons eu peu de boulot à effectuer. À noter que l'exclusion rapide de leur capitaine en début de rencontre a joué en notre faveur. Et nous sommes parvenus à marquer à chacune de nos occasions. La preuve que le groupe est resté concentré jusqu'au bout alors que c'était pourtant un match piège aujourd'hui. La Louvière Centre n'avait plus rien à perdre pourtant et jouait sans pression. Nous avons été sérieux et n'avons pas pris notre adversaire à la légère", a confié Kevin Debaty à l'issue de la rencontre.

Nouvelle clean sheet côté liégeois, la troisième en quatre rencontre. "À onze contre dix, cela aide un peu et complique la tâche de notre adversaire. Nous avons joué sereinement et été costauds derrière. Cette clean sheet est importante car le goal average sera important à mes yeux à la fin", a conclu le portier liégeois.