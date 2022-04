Arteta s'explique sur le cas Lokonga : "Difficile de partager les minutes entre les joueurs"

Le jeune Diable Rouge n'a plus débuté avec les Gunners depuis janvier.

Si l'on savait que de nombreux joueurs issus de Neerpede étaient en difficulté en club, avec comme exemples Doku et Saelemaekers, c'est aussi le cas d'Albert Sambi Lokonga (22 ans). Malgré une première partie de saison en tant que titulaire à Arsenal, le jeune milieu de terrain est progressivement rentré dans le rang et n'a plus débuté un match depuis le mois de janvier. Sa dernière titularisation remonte au 23 janvier, lors du nul (0-0) face à Burnley. Ensuite, le néo-Diable Rouge (1 sélection) est resté sur le banc des Gunners, avant de réapparaître le week-end dernier pour 15 petites minutes lors de la défaite à Selhurst Park face à Crystal Palace (3-0).

Une situation qui peut avoir de quoi interroger et également préoccuper, surtout au vu de sa première partie de saison quasiment complète. Ce vendredi en conférence de presse avant le match contre Brighton (samedi, 16h), le coach du club londonien Mikel Arteta a préféré justifié la disparition du Belge de son onze de base par le manque de matches - Arsenal ne joue pas en Europe cette saison et est éliminé des coupes nationales depuis janvier - et les difficultés de contenter chacun de ses joueurs dans le cadre d'un turn-over.

"Il a beaucoup et bien joué en première partie de saison, mais évidemment quand vous avez un match par semaine parce que vous n'avez pas de football européen, c'est plus difficile de partager les minutes parce que les minutes sont moins nombreuses et il y a des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions de jouer. C'est une opportunité pour eux de montrer ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le coach espagnol.

L'on sait qu'Arteta préfère à Lokonga les expérimentés milieux Granit Xhaka ou Thomas Partey. Or, ce dernier est absent et a été remplacé justement par le Belge lors du dernier match. "C'est un peu ambigu, mais il a une blessure importante et nous devrons continuer à l'évaluer, mais il sera absent pendant quelques semaines", a communiqué Arteta. De quoi, peut-être, offrir de nouveau quelques apparitions bien nécessaires à l'ancien joueur d'Anderlecht.