🎥 Le Barça arrache la victoire dans les derniers instants face à Levante

Les Catalans s'imposent au terme d'un match totalement fou.

Le FC Barcelone a pris la seconde place de Liga ce dimanche au terme d'un match à rebondissements face à Levante (2-3).

Menés en début de seconde période, les hommes de Xavi ont renversé la vapeur via l'inévitable Aubameyang, avant qu'un mouvement "Made In Masia" entre Gavi et Pedri ne donne l'avantage aux Catalans. Levante a ensuite égalisé sur penalty à la 83e.

Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Gavi a d'abord manqué un face-à-face, avant que Luuk de Jong ne reprenne parfaitement un centre de Jordi Alba de la tête (90e + 2).

Une victoire au forceps, au caractère, avant de jouer l'Eintracht la semaine prochaine en Europa League.