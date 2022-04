Dernières minutes cruelles pour le Bayern qui prend la porte

On se dirigeait tout doucement vers les prolongations quand les hommes d'Emery ont changé la donne.

Le Bayern Munich est une machine, on le sait. Cependant, lors du match aller, les joueurs de Nagelsmann avaient mordu la poussière sur le score de 1-0. Mais devant leur public, les Bavarois ont sorti le bleu de travail.

Une large domination en première période, avec beaucoup de tirs, mais peu d'occasions franches: c'ets un bon résumé des 45 premères minutes allemandes. Du côté du Sous-Marin Jaune, on se contente de faire le dos rond. Mais dans ses rangs, le Bayern a Robert Lewandowski et un peu après la pause, il surgit pour ouvrir le score et remettre tout le monde sur le même pied (52', 1-0).

Les joueurs locaux ont alors dominé le match, jusqu'au bout... enfin jusqu'à la 88ème minute. Sur son premier tir cadré, l'équipe d'Emery trouve l'égalisation grâce à Chukwueze (88', 1-1). Grâce à ce but, les Espagnols se qualifient donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Au menu, ce sera le vainqueur du duel entre Liverpool et Benfica.