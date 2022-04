Fernandinho annonce qu'il quittera Manchester City en fin de saison

Ce mardi en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions mercredi face à l'Atletico, Fernandinho (36 ans) a annoncé qu'il quittera Manchester City au terme de cette saison.

Questionné quant à son futur au club mancunien, dont il porte les couleurs depuis 2013, le Brésilien a répondu : "Je veux jouer de manière régulière. Je vais retourner au Brésil. Je l'ai décidé avec ma famille, c'est le plus important pour moi."

Son coach Pep Guardiola a ensuite réagi à cette déclaration, dans des propos relayés par le Manchester Evening News. "Oh. Je ne savais pas (quant au fait que Fernandinho allait quitter le club). Vous me donnez les nouvelles. Je ne les ai pas entendues. Nous allons voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est si important. Je vais lui demander."

"Le rôle qu'il joue cette saison, j'aime les gens qui se comportent en coulisses. Je sais ce qu'il a fait, derrière moi, il gère beaucoup de nos joueurs et de nos stars pour le bien de l'équipe. Je le loue et il était là quand je suis arrivé. Raheem, Kevin (De Bruyne), John, quelques joueurs. Nous le connaissons bien, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, toujours là. Un joueur incroyable pour Man City. Il y a des choses que personne ne sait mais que je sais exactement."

"À la fin de la saison, nous parlerons, peut-être que c'est à cause de sa famille. J'en serais ravi."

Fernandinho, capitaine du club, a joué 373 matchs avec City, pour 25 goals et 32 assists.

