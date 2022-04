Unai Emery serein après l'exploit : "Nous avons franchi une étape contre la Juve"

Villarreal s'est défait du Bayern de Munich ce mardi soir en quart de finales retour de la Ligue des Champions (1-1, score cumulé : 2-1).

Un nouvel exploit après l'élimination de la Juventus de Turin au tour précédent. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du sous-marin jaune Unai Emery a joué la carte de la sérenité malgré la qualification en demi-finales de la compétition. "Dans ces compétitions, j'ai eu moins de parcours en Ligue des champions, mais plus en Ligue Europa, et ce que je retiens de mon expérience, c'est que si vous voulez faire quelque chose, vous devez vaincre les grandes équipes sur votre chemin", a-t-il déclaré, comme indiqué dans les colonnes de L'Equipe.

"Le tirage au sort est toujours important parce que, bien souvent, des équipes ne peuvent pas surmonter ces obstacles. Mais pour faire quelque chose, vous devez battre des équipes qui sont favorites ou des équipes qui sont meilleures que vous en théorie ou qui ont plus de chances de bien faire. Donc, avec la Juventus, nous avons franchi une étape et cela a réaffirmé nos capacités, notre conviction et notre confiance."