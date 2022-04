Genk est champion de Belgique en U21

Il ne suffisait que d'un point au Racing Genk U21 ce vendredi face à Charleroi pour remporter le titre en Reserve Pro League. Les jeunes limbourgeois ont remporté leur déplacement en terres carolos (1-2), et sont donc assurés d'être champions.

Ils comptent 53 points en tête du classement, soit 6 d'avance sur Anderlecht qui n'a plus qu'un match à jouer. Le Club de Bruges est troisième avec 39 points, le Standard quatrième (38 points).

Les U21 de Genk et d'Anderlecht sont déjà assurés d'évoluer en D1B l'an prochain.

𝗞𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗘𝗡𝗘𝗡 💙



Het hing al even in de lucht, maar eindelijk nemen 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 de beker mee naar huis. De titel is binnen! 🙌#krcgenk #mijnploeg #krcgenktalenthttps://t.co/ITd7Os7kB0