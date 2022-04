La bonne nouvelle est confirmée : Romelu Lukaku disponible ce week-end

Comme pressenti, Romelu Lukaku sera à nouveau disponible pour le match de Chelsea ce dimanche contre Crystal Palace en FA Cup. Le Belge souffrait d'une blessure au tendon d'Achille.

Son retour à l'entraînement et au sein du groupe a été confirmé ce vendredi en conférence de presse par son coach Thomas Tuchel. "Romelu était de retour à l'entraînement hier (jeudi). Nous allons voir s'il ressent encore une douleur ou pas. À l'exception de Ben Chilwell et Callum Hudson-Odoi tout le monde est apte pour cette rencontre. Nous avons encore deux séances d'entraînements avant d'affronter Crystal Palace, croisons les doigts pour que ça reste comme ça."

Ready to go again! 👊



More from the boss ahead of our #EmiratesFACup clash! ⤵️