Sur sa lancée de l'Europa Conference League, Marseille veut croire en la victoire au Parc des Princes

Marseille va disputer les demi-finales de l'Europa Conference League face à Feyenoord et arrive le moral gonflé à bloc au Parc des Princes.

Jeudi, l’Olympique de Marseille a obtenu son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique (2-1, 1-0). Très rapidement, les Phocéens vont devoir basculer sur la préparation du Clasico sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1. Et l’attaquant marseillais Cédric Bakambu (31 ans, 7 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) compte bien jouer le coup à fond.

"C’est vrai que le match du PSG se trouve dans un coin de notre tête. Car ça reste quand même le Clasico. Mais il ne faut pas minimiser le résultat d'aujourd'hui. Il faut savoir savourer, on va se remettre au travail dans les jours à venir pour préparer ce match au Parc des Princes comme il se doit. Tout est possible, c’est du football, ça reste un match avec 3 points à la clé. On va faire le maximum pour aller les chercher, mais il ne faut pas se mettre une pression particulière même si ça reste le Clasico", a précisé le Congolais face à la presse.