Clément et Monaco reviennent en force : "L'équipe grandit"

Philippe Clément semblait au bord du licenciement il y a quelques semaines de cela, et revient désormais dans la course à la Champions League avec l'AS Monaco.

Monaco a été l'emporter ce vendredi sur la pelouse du Stade Rennais (2-3), une victoire cruciale puisque les Principautaires reviennent à trois points de leur adversaire du soir ... et donc du podium de Ligue 1, synonyme de Champions League. Pour Philippe Clément, qu'on disait sur un siège éjectable il y a quelques mois, les choses vont mieux. "Je suis très fier car nous sommes restés calmes dans le jeu, sans devenir nerveux", déclare le coach belge en conférence de presse via L'Equipe.

"Cette équipe est en train de grandir. Nous avons gagné contre Paris et Rennes. Mais il faut rester calme et ambitieux, il reste des finales à jouer", souligne Clément. "Il y a onze équipes en course pour l'Europe, cela prouve la qualité de ce championnat". L'ancien entraîneur du FC Bruges revient alors sur les difficultés connues depuis son arrivée : "Je n'ai jamais eu un groupe complet, il y a eu trois blessés, puis sur quelques mois j'ai connu 17 joueurs malades. Les circonstances n'étaient pas avec nous. Mais tout le monde a travaillé et nous avons progressé match après match".

En cas de qualification pour la Ligue des Champions, il y a fort à parier que Philippe Clément recevra sa chance à la tête de l'ASM une saison de plus. Le calendrier monégasque paraît plus abordable désormais : le Belge n'a pas droit à l'erreur.