Waasland-Beveren salue le staff et les joueurs de l'Excel Mouscron

L'Excel Mouscron risque de ne pas s'en sortir cette fois. Le club hurlu est au bord du gouffre et devrait être relégué en D2 ACFF.

L'Excel Mouscron n'a pas obtenu sa licence pour évoluer au sein du football professionnel belge. Sans surprise, après des années de danse au bord du vide : cette fois, les Hurlus devraient y sombrer, plombés par la gestion de Gérard Lopez et des propriétaires précédents.

Ce week-end, on disputait la dernière journée de championnat en D1B, et Mouscron se déplaçait à Waasland-Beveren. Les Hennuyers se sont inclinés 2 buts à 0, mais ont été salués en après-match par leur adversaire. "Nous souhaitons le meilleur pour l’avenir au staff et aux joueurs de l'Excel Mouscron. Nous espérons pouvoir vous défier à niveau le plus rapidement possible", a ainsi écrit Waasland-Beveren sur Twitter.