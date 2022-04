Fulham de retour en Premier League !

Leaders du classement de Championship avant le coup d'envoi de la 43e journée, les Cottagers comptaient six points d'avance sur Bournemouth avant son match contre Preston North End.

Et grâce à son succès, Fulham a officialisé son retour en Premier League un an après sa relégation. Les Londoniens se sont imposés grâce à un doublé de Mitrovic (9e et 41e) et Carvalho (34e) face à Preston North End.

À noter que depuis cinq ans, le club londonien ne fait qu’enchaîner relégation puis promotion parmi l’élite.