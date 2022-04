Qui est Bjorn Meijer, nouvelle recrue du Club de Bruges ?

Le latéral néerlandais réalise le grand saut et arrive chez le champion de Belgique en titre.

Cette semaine, le Club de Bruges a communiqué avoir réalisé le coup Bjorn Meijer. Latéral gauche, il s'est révélé cette saison au FC Groningue, en Eredivisie néerlandaise.

La position du club était claire : pas d'offre de moins de 5 millions d'euros. Et si le Club avait vu ses premières offres (3,5 puis 4,5 millions) repoussées, la volonté du joueur de rejoindre les Blauw en Zwart les à motivés à faire plus que de s'aligner sur les désirs bataves.

Recruté finalement pour une somme environnant les 6 millions d'euros, Meijer (19 ans) arrive avec l'ambition de s'imposer au Club, à l'image de ses illustres prédécesseurs (Noa Lang, Bas Dost, Ruud Vormer, Ryan Donk, Ricardo van Rhijn,...).

Un pur produit du club

Après des débuts chez les jeunes du VV Helpman, Meijer part en 2014 à Groningue, à 12 ans. Des U17 à l'équipe première, il monte progressivement les échelons, au sein d'une académie qui a vu éclore des légendes du football batave tels que Ronald Koeman ou Arjen Robben.

Il fait ses débuts en équipe première lors du dernier match de la saison dernière. Le club étant 7e et n'ayant plus rien à jouer, le coach Danny Buijs le fait monter en tant que défenseur central. Groningue s'incline 1-0 face à Zwolle. Le 1er juillet 2021, il rejoint le noyau A.

Des débuts remarqués

Il ne met pas beaucoup de temps pour alors se mettre en évidence : lors de son premier match de la saison en Eredivisie, Meijer monte à la 93e alors que le score contre Cambuur est de 1-1. Il ne lui faut alors qu'une minute pour distiller un assist pour Larsen et participer à la victoire de son équipe.

1 match plus tard, Groningue lui offre une prolongation jusqu'en 2023, avec un an de plus en option. Le club compte sur lui et va voir qu'il ne s'est pas trompé.

En novembre, il est sélectionné avec les U19 néerlandais par Bert Konterman, ancien international (12 sélections), du Feyenoord et des Rangers.

Il est pourtant loin d'être titulaire, aussi gêné par une blessure, et c'est seulement en seconde partie de saison que Buijs va définitivement voir en lui un taulier. C'est simple : du 21 décembre au 4 avril, il va commencer toutes les rencontres et ne sera remplacé qu'à deux reprises. C'est aussi durant cette période qu'il prouve qu'il peut être décisif. Entre février et mars, il distribue deux passes décisives et inscrit son premier but. Il l'est dans des matchs importants : buteur face à Willem II (1-0) puis passeur face au redoutable Feyenoord (1-1).

Après la victoire face à Willem II, Danny Buijs n'a pas caché son admiration pour son jeune joueur. "Depuis l'hiver, il est étonnant. Un super mec. Il s'entraîne dur, écoute, a soif d'apprendre et est autocritique. S'il devient un peu plus audacieux, il peut avoir un brillant avenir", s'extasiait-il dans des propos rapportés par Voetbal International.

Polyvalent, il est aussi capable d'évoluer en tant que milieu gauche. Groningue, où évoluent d'ailleurs le Belge Cyril Ngonge et le Belgo-Congolais Emmanuel Matuta, devient trop petit pour Meijer, qui a des envies d'ailleurs.

La cible des supporters

Déjà approché par Birmingham City en hiver selon Sport Witness, Meijer a alors été vivement critiqué par nombre de supporters de Groningue, sans doute frustrés de voir un leur nouvelle pépite déjà sur le départ. Son désir de rallier Bruges s'est su et il a été victime de messages le critiquant pour cette raison sur les réseaux sociaux.

Si Buijs est venu à son secours, le joueur s'est également montré touché après une défaite contre Herenveen (1-3). Enfant du club, les critiques de ses supporters l'ont "ému" après des messages "difficiles", a-t-il confié il y a peu à Dagblad van Het Noorden.

Les blessures, un point d'attention

Ce furent les mots de Buijs après l'annonce du flirt de son joueur avec le Club de Bruges : "Ce garçon a eu de la malchance avec des blessures, qui lui garantit qu'il aura encore cette chance dans un ou deux ans ?" Meijer a en effet manqué des matchs lors de la première partie de saison à cause d'une blessure. Une "malédiction" selon Buijs. Espérons que cela ne pourisse pas la carrière d'un si jeune joueur...

L'ambition d'aller plus haut

Recruté donc pour 6 millions d'euros alors qu'il n'en vaut que 750.000 selon Transfermarkt, Meijer saute dans l'inconnu, dans le grand bain. Désireux de jouer l'Europe, il devra s'imposer en tant que latéral gauche. Comme le disait Buijs, "il est trop modeste, (...) il doit devenir plus audacieux." Mais ici, ni le Club, ni Meijer n'ont manqué d'audace.

En tout cas, selon Jan van der Lei, le président de son premier club du VV Helpman, 6 millions "c'est une sacrée somme, mais ça en vaut la peine", se réjouissait-il pour RTV Noord.