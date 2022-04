Dimitri De Condé: "Certaines personnes ne sont plus les bienvenues à Genk"

La Racing Genk va tout faire pour obtenir un ticket européen en vue de la saison prochaine, mais le manquer "ne serait pas un drame" selon Dimitri De Condé.

Pour Dimitri De Condé, le directeur sportif du KRC Genk, l'accent est déjà entièrement basé sur la saison prochaine. Cette saison, le RC Genk disputera les Europe Play-Offs et est donc encore un lice pour un ticket européen. Cependant, cela n'est pas la priorité du directeur sportif de Genk, qui souhaite avant tout faire le ménage à l'intérieur du club. "Certaines personnes ne sont plus les bienvenues, et d'autres sont en fin de cycle. Des joueurs également, qui ont reçu des récompenses individuelles, sont mins en phase avec le club" annonce Dimitri De Condé à Het Laatste Nieuws. "On veut s'entourer de personnes qui feraient tout pour le club. Je ne souhaite pas citer de noms, mais certaines personnes ne sont plus les bienvenues ici. Heureusement, il n'y en a pas de trop. Limoger quelqu'un est toujours difficile, mais des conversations ont déjà eu lieu."

Dessers de retour en été ?

Selon le directeur sportif, Genk devrait réaliser trois ou quatre transferts entrants durant le mercato estival. Cyriel Dessers pourrait par ailleurs revenir de son prêt de Feyenoord, qui trouve l'option d'achat fixée à 4M€ trop élevée. "Il a toujours été le bienvenu à Genk. En tant que directeur sportif, je l'accueille à bras ouverts. Je ne suis pas surpris que son aventure à Feyenoord se soit bien déroulée. J'espère qu'il pourra encore aider notre club. S'il désire partir vers d'autres horizons, nous devrons agir en conséquences.

Quid de Bernd Storck ?

"Nous n'avons pas encore eu de véritable conversation. Le président Peter Croonen et moi-même nous réunirons bientôt afin d'en discuter. Nous savons que cette saison a été très difficile pour lui, et qu'il a vraiment fait du mieux qu'il a pu.", conclut Dimitri De Condé.