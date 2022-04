Mandela Keita (OHL) intéresse la Serie A

Le milieu de terrain d'OHL, Mandela Keita, fait partie des révélations de la saison.

Sans surprise, à 19 ans et avec un statut d'international espoir belge, Mandela Keita (19 ans) intéressera de nombreux clubs l'été prochain. Y compris à l'étranger. Selon les informations du Nieuwsblad, le médian d'OHL serait ainsi sur la liste d'un club de Serie A : le Torino se serait renseigné pour Keita, et le directeur sportif du club se serait même rendu à Louvain pour observer le joueur.

De l'intérêt en provenance d'Eredivisie (Vitesse Arnhem) et de France (Nice) a également été évoqué, et en D1A, plusieurs clubs seraient sur le coup. Du côté d'OHL, on aimerait prolonger Mandela Keita, qui est encore lié au club jusqu'en 2024. Mais en cas de bonne offre, des discussions pourraient être entamées.