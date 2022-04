Marco Kana évoluera-t-il avec les U23 l'année prochaine?

Qu'en est-il de Marco Kana à Anderlecht ? Le jeune défenseur/milieu de terrain n'a presque pas obtenu de temps de jeu cette saison, à l'image de nombreux jeunes. Avec l'arrivée de la D1B pour les U23 du club, son père est inquiet.

Marco Kana (19 ans) était l'un des talents les plus prometteurs de Neerpede et quand il a fait ses débuts en pro, beaucoup le voyaient s'imposer pour de bon. D'abord en tant que défenseur central puis, quand Vincent Kompany l'y a replacé, en tant que milieu de terrain une fois sa progression physique achevée. Cette saison, Kana a à peine joué (4 matchs de Pro League), mais il a encore montré de belles choses en finale de la Coupe une fois entré à la place d'Ashimeru.

Qu'en sera-t-il la saison prochaine? Son père a été interviewé par La Dernière Heure et n'est pas certain de ce que l'avenir réserve au joueur. "Tout dépendra des plans d'Anderlecht pour lui", explique-t-il ainsi. Ainsi, si le RSCA venait à placer Marco Kana en D1B avec les U23 et à le faire "voyager" entre les deux équipes, le joueur et son entourage pourraient envisager un départ, car cette manière de faire ne serait pas idéale pour sa progression...