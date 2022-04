🎥 Youth league : Koni De Winter (Juventus) éliminé aux portes de la finale

La compétition européenne pour les U19 touche à sa fin, les deux finalistes sont désormais connus au terme des deux demies qui se jouaient en Suisse (Nyon).

Juventus U19 - Benfica U19

Les Portugais s'en sont très bien sortis, avec deux buts d'avance inscrits en première période par Neto (3e) et Semedo (10e), et ce, malgré l'expulsion du gardien Samuel Soares (35e). La seconde période était à mettre au profit de la Juventus de Koni De Winter (titulaire en défense). Les Italiens réalisaient l'exploit de remonter le score grâce à Chibozo (51e) et Turicchia (73e).

La décision finale s'est faite aux tirs au but, Nuno Félix (Benfica) et Turco (Juventus) manquaient leurs tirs, mais les Lisboètes se qualifiaient finalement grâce à André Gomes qui détournait le tir décisif de Soulé.

André Gomes' penalty save that took us to the UEFA Youth League final! ????



Atlético Madrid U19 - Salzburg U19

L'Atletico du T2 Fernando Torres voit son parcours s'arrêter aux portes de la finale. Les jeunes Colchoneros ont subi la loi des Autrichiens. Un doublé de Šimińá (15e et 28e), et des buts de Kameri (44e), Sahin (67e) et Diakité (89e) propulsent le RB Salzbourg en finale de la Youth league.

Celle-ci se jouera lundi à 18h.